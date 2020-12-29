Пожилой мужчина умер в Швейцарии после прививки от коронавируса

https://static.news.ru/photo/c6f1b7dc-4ac1-11eb-b315-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

Постоялец дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после получения прививки от коронавирусной инфекции.

Через несколько дней после вакцинации от коронавируса в доме престарелых в кантоне Люцерн умер 91-летний человек, страдавший от нескольких серьёзных заболеваний, — цитирует РИА Новости сообщение местного надзорного органа за рынком лекарств (Swissmedic).

В ведомстве отметили, что ни история болезни, ни острое течение заболевания не предполагают прямой связи между вакцинацией от COVID-19 и смертью мужчины. Специалисты подчеркнули, что имеющаяся исчерпывающая информация указывает на ранее существовавшие заболевания как на естественную причину смерти.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в Швейцарии 23 декабря. Пока в стране используется только вакцина Pfizer/BioNTech, одобренная Swissmedic.

Ранее стало известно, что пожилой израильтянин скончался 28 декабря от сердечного приступа после получения прививки от коронавирусной инфекции компании Pfizer. Об этом сообщили в Минздраве страны. После инцидента была создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая. Её возглавил руководитель отдела безопасности и качества Министерства здравоохранения. Отмечается, что первичная проверка не выявила связи между смертью мужчины и препаратом, поэтому прививочная кампания в Израиле продолжается, писал NEWS.ru.