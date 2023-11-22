Во Франции пожилой мужчина скончался, пытаясь справиться с клопами Пожилой француз умер в Лионе после применения инсектицида от клопов

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Во французском Лионе пожилой мужчина умер после того, как попытался вывести клопов в своей квартире с помощью сильнодействующего химиката-инсектицида, пишет Le Progres. Он приобрел средство, произведенное в Китае, по совету уборщицы.

25 октября семья мужчины подала жалобу, пока он в тяжелом состоянии находился в городской больнице, уточнили в департаменте общественной безопасности. Медики диагностировали у пенсионера кровоизлияние в мозг. Полиция расследует дело о непредумышленном убийстве и нелегальной продаже химикатов.

Сообщения об усугублении проблемы с клопами во Франции появились в конце лета. Французская разведка заявляла, что медиа в России «подпитывали» тему и опубликовали несколько недостоверных статей. Это, по мнению спецслужб, могло привести к истерии в обществе.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков предупреждал, что клопы из Франции могут добраться и до России, но чтобы бытовые паразиты размножались, нужны особые условия, в противном случае их эпидемия началась бы уже во всем мире. Часто в распространении паразитов в некоторых регионах винят глобальное потепление.