Первый летальный исход, связанный с инфицированием коронавирусом, зарегистрирован в Швейцарии. Жертвой COVID-19 стала 74-летняя женщина, которая 3 марта была доставлена в университетский госпиталь Лозанны.
Вероятность смерти пациентки была высока, так как она страдала от хронического заболевания,
На территории Швейцарии подтверждены 58 случаев заражения новым типом вируса. 28 февраля правительство страны из-за ситуации с COVID-19 запретило проведение массовых мероприятий численностью свыше тысячи человек, писал NEWS.ru.
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