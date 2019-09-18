Во Франции жандармы спасли 83-летнюю пенсионерку после звонка обеспокоенной её пропажей племянницы.
Женщина сообщила, что в течение нескольких дней не получает от тёти никаких новостей. Правоохранители приехали к дому француженки и обнаружили её запертой в туалете. Как оказалось, «в плену» она провела шесть дней. Её доставили в госпиталь в слабом состоянии, медики диагностировали обезвоживание организма.
Ранее News.ru сообщал, что в Германии 145-килограммовая женщина застряла в ванной. Она отказалась от помощи супруга и спустя несколько дней умерла.