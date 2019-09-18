https://static.news.ru/photo/5f763ab8-d9e5-11e9-9e41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Liponne/Global Look Press

Во Франции жандармы спасли 83-летнюю пенсионерку после звонка обеспокоенной её пропажей племянницы.

Женщина сообщила, что в течение нескольких дней не получает от тёти никаких новостей. Правоохранители приехали к дому француженки и обнаружили её запертой в туалете. Как оказалось, «в плену» она провела шесть дней. Её доставили в госпиталь в слабом состоянии, медики диагностировали обезвоживание организма.

Ранее News.ru сообщал, что в Германии 145-килограммовая женщина застряла в ванной. Она отказалась от помощи супруга и спустя несколько дней умерла.