Пожилая британка объяснила моложавый внешний вид ежедневными оргазмами

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Жительница Великобритании Сюзанна Ноубл рассказала, что ежедневно испытывает оргазм в возрасте 62 лет, что обеспечивает ей активный образ жизни и моложавую внешность, сообщает The Sun. Женщина стала расширять свой опыт в вопросах интима после развода с мужем.

По словам Сюзанны, она стала регулярно заниматься сексом с 17 лет. В 28 лет она вышла замуж и родила двоих детей, после чего ее либидо значительно снизилось. Как отметила сама британка, она чувствовала себя «машиной по производству детей». Однако когда ее дети подросли и она развелась с мужем, ее сексуальная жизнь началась заново.

Начиная с 40 лет Ноубл попробовала БДСМ-практики, тантрический секс, а также стала вступать в близость с большим количеством партнеров. Британка рассказала, что на регулярной основе посещала частный клуб, где уединялась с незнакомцами в туалете. Ситуация дошла до того, что работники заведения попросили ее быть более сдержанной.

Ноубл отметила, что при оргазме вырабатываются определенные гормоны, которые улучшают здоровье сердца, снимают стресс и укрепляют иммунитет. Вместе с тем женщина чувствует себя и выглядит моложе своего возраста.

Ранее житель Британии, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что секс-вечеринки на самом деле не так приятны для некоторых участников, как может показаться. Свингер отметил, что посещать мероприятия разрешено только парам, но некоторые мужчины обходят запрет, оплачивая услуги проституток.