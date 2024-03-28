Пожилая англичанка пыталась выходить помпон, приняв его за ежа Cheshire Live: британка спутала помпон с ежом и пыталась его откормить

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Жительница Великобритании пыталась спасти больного ежа, которого нашла вечером у дорожки, сообщает Cheshire Live. Всю ночь она пыталась его отогреть и откормить, а утром отправилась в ветеринарную клинику. Там выяснилось, что на самом деле пенсионерка нашла не зверька, а помпон из искусственного меха, пишет источник со ссылкой на ветеринарного врача.

Когда я открыла коробку, то подумала: это точно не еж, а какой-то другой зверек. Я взяла его на руки, и тут мне все стало ясно, — рассказала медик.

Посетительница весьма смутилась новости и поспешила покинуть клинику. Однако сотрудники клиники не смеялись над женщиной, а похвалили ее за бдительность.

Ранее сообщалось, что московские ветеринары удалили необычное новообразование, появившееся у щенка мопса на глазном яблоке. В столичном комитете ветеринарии рассказали, что у животного на глазу выросла шерсть.

В Калининской государственной ветклинике диагностировали у животного редкое заболевание — дермоид склеры. Патология считается врожденной и появляется из-за неправильного распределения тканей во время внутриутробного развития плода. Щенку провели операцию, спустя две недели он полностью восстановился.