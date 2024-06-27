Пожарный самолет рухнул в поле рядом с Варшавой

Фото: Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press

Пожарный самолет Dromader упал в населенном пункте Беляво в районе города Пясечно недалеко от Варшавы. По данным польской пожарной службы, воздушное судно было вынуждено совершить аварийную посадку в поле во время маневра.

По данным ведомства, пилот получил травмы и был доставлен в больницу вертолетом санитарной авиации. На месте работают пожарные и военный вертолет. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Несколько дней назад в Греции пожарный самолет Canadair CL-215 повредил крыло во время тушения возгорания. На кадрах с места событий можно увидеть, как воздушное судно задевает дерево. Самолет участвовал в ликвидации сильного лесного пожара у Коринфского залива. После аварии пилоты сообщили об инциденте и сумели долететь до авиабазы, а затем благополучно приземлились.

В начале июня в португальском городе Бежа во время авиашоу столкнулись два самолета испано-португальской пилотажной группы Yakstars. После один из них приземлился, а второй упал, после чего возник пожар. В результате авиапроисшествия погиб один человек и еще один получил ранения. Погибший являлся гражданином Испании.