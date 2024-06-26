Пожарный самолет едва не разбился и попал на видео Появилось видео с задевшим крылом дерево пожарным самолетом в Греции

Фото: Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Греции пожарный самолет CL-215 Canadair повредил крыло во время тушения возгорания, сообщает ERT News. На кадрах с места событий можно увидеть, как воздушное судно задевает дерево.

Самолет участвовал в ликвидации сильного лесного пожара у Коринфского залива. После аварии пилоты сообщили об инциденте и сумели долететь до авиабазы, а затем благополучно приземлились.

Ранее самолет «Аэрофлота» рейса Оренбург — Москва вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Причиной случившегося стала неубранная стойка шасси.

До этого легкомоторный самолет Piper экстренно приземлился на шоссе в районе подмосковного Лыткарино. Произошедшее не привело к каким-либо разрушениям, никто не пострадал. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. Согласно видео, серьезных повреждений самолет не получил.

Также сообщалось, что у самолета российской авиакомпании S7 отказал двигатель во время посадки в аэропорту Казани. Инцидент произошел с лайнером Airbus A320, выполнявшим дневной рейс из Новосибирска в столицу Татарстана. Экипаж доложил об отказе левого двигателя на этапе снижения на высоте 6400 метров. Спустя 20 минут самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения. Лайнер отстранили от полетов.