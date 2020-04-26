Пожарные ликвидировали очаги возгорания в Чернобыльской зоне

https://static.news.ru/photo/09f83f02-87df-11ea-a06b-fa163e074e61_660.jpg Фото: AvakovArsen/facebook.com

Все очаги возгорания в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС ликвидированы, а спасатели занимаются ликвидацией тления торфяников. Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Проинспектировали вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Все источники огня ликвидированы, угрозы нет. Идёт работа спасателей по тлеющим торфяникам, волна пожаров сбита, — сообщил глава ведомства в Twitter.

Между тем в украинской Госслужбе по ЧС добавили, что помогают Госагентству по управлению зоной отчуждения в тушении на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств, уточняет «Интерфакс».

Основные усилия спасателей направлены на то, чтобы ликвидировать тление пеньков, остатков древесины и торфяников в сёлах Рудьки и Кривая Гора.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды 22 спасателям, участвовавшим в тушении масштабного пожара в Чернобыльской зоне.

ЧП в районе ЧАЭС зафиксировали 4 апреля 2020-го. Вскоре украинские силовики задержали подозреваемого в поджоге. Возбуждено уголовное дело. По словам фигуранта, он устроил ЧП ради забавы.

Огонь успел добраться до границы с Белоруссией. Пожарный поезд из Коростени прибыл к населённому пункту Журба в Житомирской области и работал там несколько дней подряд, писал NEWS.ru.