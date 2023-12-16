Пожар вспыхнул на складе после взрывов в Днепропетровской области

Фото: t.me/dsns_telegram

В Днепропетровской области произошел пожар в одном из складских помещений после взрывов, сообщил в Telegram-канале председатель местного областного совета Николай Лукашук. По его словам, здание располагалось в Синельниковском районе.

Политик заявил, что спасатели успешно ликвидировали возгорание. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Чернигове, Черкасской области и на территории Херсона, находящегося под контролем Киева. Согласно информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, воздушную тревогу объявляли в украинской столице, а также Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Черниговской областях.

Взрывы ранее прогремели и в Киеве. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что громкие звуки слышали в Подольском районе столицы. Подробности произошедшего глава Киева не привел.

В Закарпатской области Украины ранее произошел взрыв в местном сельсовете. По информации МВД страны, один из депутатов подорвал три гранаты во время заседания сессии. В результате происшествия пострадали 11 человек, шесть из которых были госпитализированы в тяжелом состоянии.