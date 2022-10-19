Пожар вспыхнул на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области Украины

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На Бурштынской тепловой электростанции (ТЭС), расположенной в Ивано-Франковской области Украины, вспыхнул пожар, сообщила в Telegran глава областной военной администрации Светлана Онищук. Она добавила, что на месте работают спасатели.

Сегодня наша область подверглась ракетным ударам. Есть удар по Бурштынской ТЭС, в результате которого возник пожар. Все службы работают, спасатели на месте. Без жертв, — заявила Онищук.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области в городе Бурштын прогремели взрывы.

11 октября сообщалось, что Ладыжинская теплоэлектростанция под Винницей подверглась обстрелам с воздуха. В местных Telegram-каналах написали, что по ТЭС попала как минимум одна ракета. Регион частично остался без электричества.