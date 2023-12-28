Пожар произошел на одной из главных достопримечательностей Британии Пожар произошел на Блэкпульской башне в Британии

Фото: Joel Goodman/ZUMAPRESS/Global Look Press

В Великобритании произошел пожар на одной из главных достопримечательностей страны — Блэкпульской башне, которая была построена в XIX веке, сообщила пресс-служба пожарной службы северо-западного графства Ланкашир в Twitter (X). Для ликвидации возгорания задействовали беспилотники и веревочную спасательную команду.

Шесть пожарных машин, команда, использующая беспилотники, и веревочная спасательная команда в настоящее время принимают участие в тушении пожара на набережной в Блэкпуле. Пожалуйста, держитесь подальше от этого района, — сказано в сообщении.

Пожар произошел почти на самой верхней точке 158-метровой обзорной башни. Находившиеся внутри здания посетители были эвакуированы.

Блэкпульская башня представляет собой ярко-красную вышку, создателей которой вдохновила Эйфелева башня в Париже. Высота британской конструкции в два раза меньше, чем один из главных символов французской столицы. Однако на момент открытия в 1894 году Блэкпульская башня считалась самым высоким сооружением в Британской империи.

Ранее крупный пожар вспыхнул на автостоянке аэропорта Лутон в Лондоне, из-за чего были приостановлены все рейсы. В результате возгорания один гражданский и шестеро пожарных отравились дымом.