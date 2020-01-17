https://static.news.ru/photo/ce850576-39e2-11ea-8565-fa163e074e61_660.jpg Фото: Estelle Ruiz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пожар произошёл в парижском ресторане «Ротонда». Огонь повредил уникальную обстановку заведения, основанного в 1903 году.

Incendie de La Rotonde : les dégâts sont importants, la brasserie restera fermée plusieurs semaines https://t.co/WpgpG1HLXY pic.twitter.com/UWrjLgJyc5 — franceinfo (@franceinfo) January 18, 2020

Одна из версий ЧП — поджог. В помещении обнаружили несколько очагов возгорания.

Incendie de La Rotonde : selon le co-gérant, des individus "ont cassé des vitres" de la terrasse et "balancé" un objet incendiaire. "Il y a de la suie partout. Tout est dégradé." https://t.co/WpgpG1HLXY pic.twitter.com/z6jYQnrgQ2 — franceinfo (@franceinfo) January 18, 2020

Благодаря сигнализации, пожарные расчёты быстро прибыли на место, но борьба с огнём продолжалась более часа, передаёт телеканал BFMTV.

Газета Le Parisien сообщила со ссылкой на управляющего «Ротонды», что во время пожара ощущался сильный запах бензина. Около входа в ресторан нашли жёлтый жилет. Полиция информацию не подтвердила.

«Ротонда» находится на пересечении двух бульваров — Монпарнас и Распай. Заведение стало популярным в 20-е годы XX века. Его посетителями был: Марк Шагал, Пабло Пикассо, Анатоль Франс, Казимир Малевич, Анна Ахматова и Владимир Маяковский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что три человека ранены в результате нападения на ресторан в токийском районе Синдзюку в Японии. В помещение ворвались четыре злоумышленника, вооружённых ножами.

Нападавшие потребовали вызвать старшего по должности, ранили трёх сотрудников и скрылись с места происшествия. Один из сотрудников заведения получил тяжёлые раны, но угрозы его жизни нет.