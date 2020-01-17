Благодаря сигнализации, пожарные расчёты быстро прибыли на место, но борьба с огнём продолжалась более часа, передаёт телеканал BFMTV.
Газета Le Parisien сообщила со ссылкой на управляющего «Ротонды», что во время пожара ощущался сильный запах бензина. Около входа в ресторан нашли жёлтый жилет. Полиция информацию не подтвердила.
«Ротонда» находится на пересечении двух бульваров — Монпарнас и Распай. Заведение стало популярным в 20-е годы XX века. Его посетителями был: Марк Шагал, Пабло Пикассо, Анатоль Франс, Казимир Малевич, Анна Ахматова и Владимир Маяковский.
Ранее NEWS.ru сообщал, что три человека ранены в результате нападения на ресторан в токийском районе Синдзюку в Японии. В помещение ворвались четыре злоумышленника, вооружённых ножами.
Нападавшие потребовали вызвать старшего по должности, ранили трёх сотрудников и скрылись с места происшествия. Один из сотрудников заведения получил тяжёлые раны, но угрозы его жизни нет.