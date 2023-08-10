Пожар на украинской нефтебазе попал на видео

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Глава военной администрации Ровенской области Виталий Коваль снял видео на фоне пожара на местной нефтебазе, расположенной под Дубно, сообщает Telegram-канал «Русская Весна Z: спецоперация на Украине и Донбассе». На кадрах видно пылающую цистерну и черный дым. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

Глава местной администрации утверждает, что атака якобы была совершена беспилотными летательными аппаратами. По его словам, в результате взрыва на нефтебазе никто не пострадал, власти региона не планируют проводить эвакуацию населения.

Начальник пресс-центра «Юг» Вадим Астафьев ранее заявил, что истребители Су-34 ВКС России поразили свыше десяти объектов ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. В результате атак была уничтожена инфраструктура противника на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях.

Министерство обороны России ранее заявило об успешном отражении атак беспилотников в Московской и Калужской областях, а также в районе Севастополя. По данным ведомства, системы ПВО поразили два беспилотника на подлете к Севастополю, еще девять беспилотников подавили системами радиоэлектронной борьбы. Действия Киева в министерстве расценивают как попытку совершения террористического акта.