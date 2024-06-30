Появление «Калашникова» на свадьбе во Франции закончилось трагедией LRL: при стрельбе на свадьбе во Франции погиб один человек и четверо пострадали

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во время свадебной вечеринки во французском городе Тьонвиль несколько людей подобрались к месту торжества и открыли стрельбу из автоматов Калашникова по гостям, сообщает издание Le Républicain Lorrain. По данным СМИ, в результате один человек погиб, еще четверо были ранены.

Четверо серьезно пострадали, мужчина примерно 20 лет, как сообщается, погиб. Пожарно-спасательные службы также увезли беременную женщину, которая пострадала в легкой степени, но находится в шоковом состоянии, — пишут журналисты.

Известно, что на свадьбе присутствовали около 100 гостей. Преступникам удалось скрыться, полиция ведет их поиски и устанавливает мотивы нападения.

Ранее очевидица вооруженного нападения в Махачкале рассказала, что изначально перестрелка террористов и сотрудников ДПС на улице Буйнакского не насторожила окружающих, люди думали, что кто-то празднует свадьбу. По ее словам, после окончания стрельбы люди собрались вокруг одного из раненых полицейских, который еще дышал, и пытались оказать ему помощь.

Также в Петербурге подросток купил пистолет и испытал его на прохожем пенсионере. 70-летний местный житель сообщил, что получил выстрел в плечо, когда проходил возле дома № 13 в Столярном переулке. Как уточнили полицейские, оружие было пневматическим.

Правоохранители установили, что по пенсионеру стреляли из окна на четвертом этаже отеля. Стрелявшим оказался несовершеннолетний житель южного региона страны. Молодой человек приобрел оружие в день преступления вместе с друзьями. Подростка задержали.