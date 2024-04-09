Появилось видео уничтожения хранилища ГСМ в Харькове

Фото: МО РФ

Поражение хранилища горюче-смазочных материалов в Харькове попало в объектив разведывательного беспилотника ВС России, сообщил Telegram-канал «РаZвед_ДоZор». Как уточняется, горючее шло на нужды военных формирований Украины.

На записи можно увидеть железнодорожный состав с цистернами, который движется в сторону топливного хранилища, по которому впоследствии был нанесен удар. Удар, по информации авторов канала, нанесен силами группировки прикрытия границы.

Ранее сообщалось, что в Харькове зафиксированы масштабные разрушения объектов энергетической системы. По словам мэра города Игоря Терехова, в областном центре введены жесткие графики отключений света, однако они не выдерживаются. Он добавил, что в Харькове частично работает электротранспорт. В метро поезда прибывают с интервалом 10–12 минут в час пик, в остальное время — 20 минут, по городу ежедневно курсирует определенное количество троллейбусов с автономным ходом, отметил мэр.

По данным Financial Times, с 22 по 29 марта Вооруженные силы России нанесли удары по семи украинским тепловым электростанциям. Несколько объектов, в том числе в Харьковской области, почти полностью уничтожены, сообщили изданию украинские чиновники. По их словам, понесенный ущерб оказался больше, чем в зимний период 2022–2023 годов.