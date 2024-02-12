Появилось видео уничтожения гаубицы М777 в зоне СВО Военкор Руденко опубликовал видео уничтожения украинской гаубицы М777

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения американской гаубицы М777, находящейся на вооружении ВСУ. На кадрах видно, как к замаскированному у позиций противника орудию приближается беспилотник, после чего в небо поднимается столб дыма.

Бьем, так сказать, по кошельку американских налогоплательщиков, — прокомментировал видео репортер.

Тем временем атаки украинских дронов терпят неудачи, потому что ВС РФ нашли способ противодействовать им, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер. Российские войска планомерно выслеживают и уничтожают операторов дронов, сводя на нет усилия ВСУ, рассказал он. Риттер также предположил, что сейчас профессия оператора БПЛА на Украине может считаться самой опасной работой, так как каждый оператор дронов «отмечен смертью».

Ранее Министерство обороны России на видео продемонстрировало слаженную работу танкистов Т-80, поразивших позиции и укрепления ВСУ на Купянском направлении. В течение нескольких минут были уничтожены объекты украинской армии, расположенные в шести километрах от места ведения огня. Как отмечается, позиции противника уничтожены, а передовые отряды ВСУ понесли потери и были вынуждены отступить.