Появилось видео удара российской армии по минометным расчетам ВСУ ВС России уничтожили минометный расчет ВСУ на Донецком направлении

Фото: МО Украины

Артиллеристы 238-й бригады ВС России уничтожили минометный расчет Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Народная милиция ДНР», показано, как российские войска ликвидировали позиции противника в районе населенного пункта Георгиевка.

Как уточняется, разведка обнаружила минометный расчет противника вблизи населенного пункта Георгиевка. Одним точным попаданием по минометной позиции и живая сила, и миномет ВСУ были уничтожены.

Ранее российская армия отбила контратаку ВСУ на Донецком направлении. Военный корреспондент Даниил Безносов показал кадры боев в районе Авдеевки с высоты птичьего полета, в частности работу операторов FPV-дронов вместе с другими подразделениями ВС России. По словам журналиста, штурмовые группы российских войск продвигаются вперед, однако украинская армия пытается взять под контроль утраченные позиции.

До этого эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал видео, как бойцы ВСУ пытаются скрыться от российских ударов на левом берегу Днепра. Кадры были сняты в районе села Крынки в Херсонской области.