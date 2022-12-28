Появилось видео удара по Харькову

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Системы экстренного оповещения

В Сети появилось видео, предположительно, последствий двух взрывов в Харькове. На кадрах видно, что с места прилетов поднимаются два столба черного дыма. При этом в городе воздушная тревога, губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил, что по региону наносятся удары.

В офисе президента Украины подтвердили ракетный удар по Харькову. Минобороны РФ о боевых действиях на данном направлении сегодня не сообщало.

Харьков под обстрелом. Прошу всех находиться в укрытиях и соблюдать меры предосторожности, — сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

Также воздушная тревога была объявлена в Киевской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях Украины. Воздушную тревогу до этого объявляли на всей территории страны 27 декабря.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин ранее заявил, что российские удары повредили 702 объекта критической инфраструктуры в стране. Он уточнил, что в первую очередь речь идет о газопроводах и электроподстанциях.