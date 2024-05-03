Появилось видео слежки дрона Supercam за ВСУ в Харьковской области

Фото: МО РФ

Бойцы ВС России ежедневно ведут воздушную разведку над территорией Харьковской области с помощью беспилотников. Видео слежки за ВСУ с помощью дрона Supercam опубликовал RT. Командир расчёта российской группировки прикрытия с позывным Ермак рассказал, что только за последние дни бойцы ВС России выявили украинский расчёт БПЛА «Фурия», а также два пункта временной дислокации противника.

Находим цели, передаём в штаб, и дальше принимается решение об их уничтожении или дальнейшей доразведке, — сказал он.

Ермак рассказал, что дрон может летать на расстоянии 50–100 км от двух до четырёх часов.

Южная группировка российских войск ранее ликвидировала боеприпасы и технику ВСУ на Донецком направлении. В Минобороны сообщили, что воздушная разведка обнаружила расчет БПЛА Вооруженных сил Украины. Все цели, по данным ведомства, были успешно поражены.

Перед этим штурмовые подразделения мотострелков 5-й общевойсковой армии группировки российских войск «Восток» захватывают позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении. Выдвижение военных к линии фронта стартует после тщательной артподготовки, уточнили в Минобороны РФ.