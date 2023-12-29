Появилось видео штурма опорных пунктов ВСУ от лица экипажа БМП Минобороны РФ показало видео штурма позиций ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Министерство обороны России показало кадры работы штурмовой группы ВС РФ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции на Украине. На кадрах записи соединения Западной группировки войск атакуют позиции украинской армии с применением боевых машин пехоты, которые наносят точные удары по целям.

В Сети ранее появились кадры атаки бойцов отряда «Русские ястребы» по позициям Вооруженных сил Украины на терриконах в районе Горловки на Донецком направлении. На записи можно увидеть беспилотный летательный аппарат, который наносит удар по пункту противника.

Ранее сообщалось, что российские силы атаковали Очеретинский транспортный узел, расположенный к северо-западу от Авдеевки, во время разгрузки ВСУ боеприпасов. В результате удара ликвидированы шесть украинских военных. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ отразили три атаки штурмовых отрядов ВСУ в районе Серебрянского лесничества. По словам старшего офицера пресс-центра группировки Леонида Шарова, противника удалось остановить огнем артиллерии. Потери украинской армии составили более 20 человек.