Появилось видео с переполненных пляжей Одессы во время пасхального затишья

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Одессы заполонили пляжи во время пасхального перемирия. На опубликованных в Сети кадрах можно заметить, что люди отдыхают целыми семьями — с детьми и животными. Кто-то загорает, некоторые обедают, разместившись на плетеных креслах.

На детской площадке резвятся дети: малыши карабкаются по деревянным конструкциям, прыгают и катаются на качелях. Самые смелые залезали в воду и окунались, несмотря на то, что еще стоит апрель.

Президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие накануне, 19 апреля. Российская сторона остановила боевые действия до 00:00 21 апреля. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сразу отдал всем командующим группировками российских войск указания прекратить огонь.

Украинский президент Владимир Зеленский согласился на это перемирие, отметив, что главным условием будет прекращение огня со стороны России — «тишина в ответ на тишину». По словам главы государства, Украина предлагает продлить режим прекращения огня, если он будет соблюдаться, даже после окончания Пасхи.

Вооруженные силы Украины тем временем нарушили пасхальное перемирие в ЛНР и ДНР. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник уточнил, что ВСУ обстреляли пригород Кременной. Информации о пострадавших и разрушениях нет.