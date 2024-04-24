Появилось видео с последствиями ракетного удара по Одессе Военкор Поддубный: в Одессе под удар попали ремонтные цеха и топливный склад ВСУ

Фото: МЧС Украины

Появилось видео с последствиями ракетного удара по Одессе. Военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале сообщил, что атаке подверглись ремонтные цеха и топливный склад Вооруженных сил Украины в городе. Официального подтверждения информации от Минобороны РФ пока нет.

По словам Поддубного, «огневое воздействие» оказывается на инфраструктуру, на базе которой восстанавливают военную технику. Это гарантирует, что вооружение уже не попадет на линию соприкосновения, подчеркнул он.

Обрыв вот таких нитей в тылу противника — крайне важная задача, решаемая ВС РФ, — написал военкор.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские силы нанесли удар по военной части ВСУ возле Горбатого моста в Одессе. По его словам, на объекте прогремел сильный взрыв. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого взрывы раздались в Киеве. Администрация украинской столицы проинформировала о работе систем противовоздушной обороны. Других данных не раскрывалось. В местных пабликах при этом указывалось, что сначала стало известно о неспокойной обстановке в Обуховском, Белоцерковском и Бориспольском районах. Затем тревогу объявили по всему региону, а также в Киеве, Одесской, Киевской и Николаевской областях.