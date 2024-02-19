Появились кадры с плачущим пленным командиром ВСУ в Авдеевке «РВ» показала кадры с плачущим командиром ВСУ в Авдеевке

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео допроса военнопленного командира роты 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. По словам пленного Александра Карнаги, в этой роте он служил всего две недели и не успел выполнить никакие боевые задачи.

Украинский военный рассказал, что ранее он служил в 111-й отдельной бригаде территориальной обороны на границе, после чего его перевели в 3-ю отдельную штурмовую бригаду. В ходе допроса он расплакался и пообещал рассказать все, что знает.

Пленный плачущим голосом утверждает, что никого не убивал. По его словам, украинское командование переводит всю тероборону в 47-ю и 3-ю бригады ВСУ. Местом расположения последней является Покровск.

Ранее российские разведчики перехватили звонок бойца ВСУ, в котором он пожаловался на плачевную обстановку на фронте. Аудиозапись опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья». Украинский боец рассказал родным, что ВСУ теряют в Работино по 15–20 человек ежедневно. Он подчеркнул, что российские войска постоянно наносят массированные удары, уничтожая личный состав ВСУ. Родственник бойца в ответ советует ему не геройствовать, а позаботиться о себе.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал Владимира Путина о взятии населенного пункта Авдеевка, расположенного на территории ДНР, под полный контроль российских вооруженных сил. По данным Минобороны, потери противника в боях за Авдеевку в течение последних суток составили более 1500 человек.