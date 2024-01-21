Появилось видео работы российских саперов в Артемовске «Известия» опубликовали кадры разминирования территорий в Артемовске

Фото: МО РФ

Российские саперы продолжают работу по обезвреживанию опасных предметов в Артемовске, рассказал корреспондент «Известий» Даниил Левин. Военнослужащие уничтожают оставленные на улицах мины и неразорвавшиеся снаряды.

Работа у нас такая сложная. Ничего, мы же сюда для этого пришли, чтобы защищать свою Родину, — заявил один из военнослужащих 150-й мотострелковой дивизии.

Саперы снимают растяжки, разминируют здания. В помещениях пока невозможно спокойно передвигаться, инженерам приходится проделывать новые пути, подрывая перегородки. На месте также задействованы кинологи с собаками.

Военнослужащие Южной группировки войск ранее заняли ряд более выгодных позиций на Артемовском участке фронта. По словам командира группы спецназа, выполняющей ряд задач на данном направлении, российские военные увеличили серую зону между своими позициями и позициями ВСУ. Он рассказал, что местность проверяется с участием саперов по мере отхода противника.

Бойцы инженерного подразделения 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России также провели мероприятия по разминированию территории под Донецком. Специалисты применили робототехнический комплекс «Уран-6», который помогает саперам безопасно обезвреживать противопехотные мины.