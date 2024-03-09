Появилось видео пожара на предприятии после ударов в Кривом Роге «РВ» показала кадры пожара на предприятии после удара по Кривому Рогу

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В Кривом Роге повреждения получило промышленное предприятие, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на местные ресурсы. Кроме того, были опубликованы кадры пожара после ночного удара. Авторы канала отметили, что возгорание произошло после атаки российского дрона. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что на одном из региональных предприятий прогремел взрыв, после этого там начался пожар. С огнем быстро справились приехавшие на место оперативные службы.

До этого «Страна.ua» писала, что взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога ночью 9 марта была объявлена в нескольких областях Украины. В частности, сигнал звучал и в Днепропетровской области.

Днем ранее взрывы произошли в находящемся под контролем ВСУ городе Херсоне. Кроме того, звуки взрывов прозвучали в Одессе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что баллистическая ракета, выпущенная по Одессе, приземлилась в 300–400 метрах от него и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, который находился с рабочим визитом в стране. Он предположил, что снаряд был выпущен из Крыма.