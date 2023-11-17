Появилось видео подбитого в зоне СВО бронеавтомобиля для перевозки органов Военкор Руденко показал видео горящего бронеавтомобиля США, подбитого ВС РФ

Фото: Staff Sgt. Jordan Sivayavirojna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал в Telegram-канале видео горящего бронеавтомобиля International MaxxPro производства США, который подбили российские бойцы в зоне специальной военной операции на Украине. По словам репортера, в салоне боевой машины хорошо виден белый ящик, напоминающий контейнер для перевозки органов. Он также добавил, что бронеавтомобиль, скорее всего, медицинский.

Ранее Руденко показал видео уничтожения расчетом противотанкового ракетного комплекса «Корнет» группы солдат Вооруженных сил Украины в зоне СВО. По расположениям противника нанесли два удара в момент выгрузки боекомплекта из автомобиля. В результате атаки были ликвидированы шесть украинских бойцов.

Воздушно-космические силы России ранее уничтожили под Донецком пункт управления ВСУ с командным составом сразу нескольких бригад. По словам советника главы Донецкой Народной Республики Яна Гагина, российские военные нанесли удар с воздуха. Он подчеркнул, что среди погибших украинских бойцов есть представители командного состава, которых перебросили на этот участок фронта.