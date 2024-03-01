Появилось видео перехвата Су-30 французскими истребителями близ Польши Военкор Котенок опубликовал видео перехвата Су-30 истребителями Mirage 2000

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале видео полета российских самолетов Су-30 и Aн-72 над Балтикой. По его словам, французские истребители Mirage 2000-5 перехватили аппараты к северу от Польши.

Воздушное командование НАТО заявляет, что два французских истребителя Mirage 2000-5 перехватили российские Су-30 и Aн-72 над Балтикой. Произошло это якобы вчера, к северу от Польши. Париж крайне активно лезет на рожон. Прямо старается. Обида за поломанную «французскую Африку» — это серьезно, — резюмировал журналист.

Котенок напомнил, что, по информации источников, в Европе планируется поднять вопрос о легализованной отправке войск на Украину. Обсуждение назначено на 7 марта.

Ранее на видео попала работа пилотов Воздушно-космических сил России. Экипажи российских штурмовиков Су-25 поразили опорные пункты армии Украины на Донецком направлении. В пресс-службе Министерства обороны РФ уточнили, что в ходе выполнения боевой задачи также были уничтожены скопления живой силы и бронетехники противника.

На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как пилот садится в Су-25, после чего взлетает с аэродрома в область выполнения боевого задания. Удары по целям наносились авиационными ракетами С-13 с высоты около 25 метров.