Появилось видео переброски российских сил на харьковское направление Вооруженные силы России перебрасывает бронетехнику и личный состав на харьковское направление

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Минобороны РФ опубликовало видео переброски бронетехники и личного состава на харьковское направление. На кадрах запечатлены колонны бронемашин, артиллерии и иной спецтехники, движущейся к фронту.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном вечернем обращении сообщил об успехах ВСУ на харьковском направлении. В частности, глава государства опубликовал видео с поднятым над Балаклеей флагом. На кадрах военнослужащий отчитывается перед президентом. Под ногами у него флаг РФ.

В тоже время администрация региона сообщила, что в Харьковскую область входят резервные соединения вооруженных сил, по всей линии соприкосновения продолжаются бои.

Позднее глава администрации региона Виталий Ганчев заявил, что российские военные предпринимают попытки выбить украинские силы из пригородов Балаклеи. По его словам, войска РФ не контролируют названную территорию. Также он отметил, что ВСУ подтянули все резервы в Харьковскую область и несут колоссальные, «тысячные» потери. По его словам, людей просто «бросают на убой».