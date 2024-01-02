Появилось видео мощного взрыва в Харькове

Фото: t.me/dsns_telegram

Видео мощного взрыва в Харькове появилось в соцсетях, кадры публикует Telegram-канал RT. Мэр Харькова Игорь Терехов утром сообщал о взрывах в городе.

RT пишет, что на видео может быть запечатлен один из взрывов в Киеве. Но Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что речь идет о Харькове.

Около 09:00 мск мэр Харькова сообщал о нескольких взрывах, прогремевших в районах жилой застройки. Это спровоцировало пожар. Незадолго перед этим Терехов заявил, что город находится под массированным ракетным ударом. Он предупреждал, что находиться вне укрытий крайне опасно. На места направили спасателей.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возгорании складского помещения в Подольском районе города после взрывов. По его словам, пламя распространилось на площади 2000 квадратных метров.

Украинские СМИ писали, что в Киеве в результате взрывов мог загореться салон автомобилей Tesla. Публиковали видео с кадрами, на которых показан крупный пожар.

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что Бучанский и Вышгородский районы Киева после взрывов частично остались без света. Представители компании отметили, что на текущий момент обстановка в городе не позволяет восстановить подачу электричества.