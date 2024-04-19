Появилось видео, как главу ЕК покатали на вертолете вдоль границы России Фон дер Ляйен сообщила, что на вертолете осмотрела российско-финляндскую границу

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter (Х), что посетила Лаппеенранту для оценки ситуации на границе с Россией. Она также показала видео, как на вертолете совершила облет вдоль этой самой границы.

Гибридные атаки России касаются не только безопасности Финляндии. Речь идет о безопасности всего ЕС. Вот почему я сегодня здесь. Чтобы сказать вам, что Европа стоит на вашей стороне, — подписала фон дер Ляйен.

В коротком ролике глава ЕК показала, как садится в вертолет. Перед взлетом она что-то обговорила с пилотом, а после внимательно смотрела на простирающиеся леса и реки. По завершении полета она поблагодарила организаторов за проведенную экскурсию.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли подчеркнула, что ответственность за разжигание конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС лежит на главе Еврокомиссии — именно деятельность фон дер Ляйен привела к геноциду и боевым действиям в секторе Газа. Дейли подчеркнула, что в словах фон дер Ляйен проявляется гордыня, когда та просит Израиль избегать жертв среди мирных жителей Газы и при этом не может призвать Иерусалим к полному прекращению огня. Выступая с трибуны, Дейли закончила свою речь, назвав главу ЕК «фрау Геноцид».