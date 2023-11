Эстонцы остановили на пограничном мосту группу из 11 нелегальных мигрантов из Африки и Ближнего Востока. Первичная проверка документов показала, что мужчины не имеют законных оснований пересекать границу. Их отправили назад в Россию.

No! Go to Russia (Нет, идите в Россию. — NEWS.ru), — заявили просителям убежища пограничники.