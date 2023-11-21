Появилось видео, как эстонцы разворачивают мигрантов на границе с Россией Группа нелегальных мигрантов не смогла пройти в Эстонию через КПП в Нарве

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

КПП Нарвы

Группа беженцев из Сирии и Египта 20 ноября была развернута на границе с Эстонией, видео опубликовал портал 47news. На записи мужчины уверенно шли из российского Ивангорода в эстонскую Нарву, однако встретили сопротивление пограничников.

Эстонцы остановили на пограничном мосту группу из 11 нелегальных мигрантов из Африки и Ближнего Востока. Первичная проверка документов показала, что мужчины не имеют законных оснований пересекать границу. Их отправили назад в Россию.

No! Go to Russia (Нет, идите в Россию. — NEWS.ru), — заявили просителям убежища пограничники.

Мигрантам не помогло и скандирование «Estonia! Estonia!» Один из них упал на колени, но и это эстонцы не оценили. Глава пограничного пункта Марек Лийва позже рассказал изданию ERR, что в Сети появилась видеозапись момента общения пограничников с беженцами. По данным пограничных властей Эстонии, ни один из мигрантов на пограничном пункте не просил убежища, они просто хотели попасть в страну.

Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что сотрудники ФСБ задержали гражданина Франции на границе с Эстонией. Мужчина переплыл Нарву на лодке, чтобы попасть в Россию. Его заключили под стражу на 30 суток. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконном пересечение границы. Теперь француз рискует отправиться в тюрьму на шесть лет.