Обстановка в нидерландском Эде после захвата заложников попала на видео

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Пользователи соцсетей публикуют видео из нидерландского города Эде, где неизвестный мужчина взял в заложники посетителей местного кафе. По данным газеты De Gelderlander, 150 домов в районе инцидента эвакуированы в целях безопасности.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Говорит Москва», видна работа робота-сапера, а также перекрытие улиц, примыкающих к заведению. На месте происшествия находится множество бригад экстренных служб, а также полицейский спецназ.

По данным De Telegraaf, мужчина зашел в кафе незадолго до его закрытия, с собой у него оружие и взрывчатка. По данным местных СМИ, в заложниках находятся от четырех до пяти человек. Местная полиция в Twitter(X) отмечает, что о теракте речи не идет, захват заложников не связан с деятельностью террористических групп.

Ранее в Петропавловске-Камчатском поступил сигнал о том, что неизвестный мужчина взял в заложники местную жительницу, угрожая ей расправой. По словам очевидцев, крики дома были слышны примерно в 04:00, через два с половиной часа туда прибыли полицейские. Отмечается, что мужчина не шел на переговоры с сотрудниками правоохранительных органов.