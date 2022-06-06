Опубликовано видео с гуляющим по Лондону Порошенко В Сети появилось видео с гуляющим по Лондону экс-президентом Украины Порошенко

Фото: Yuliia Ovsyannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петр Порошенко

Экс-президента Украины Петра Порошенко, который с третьей попытки смог покинуть страну под предлогом участия в саммите в Роттердаме, заметили в Лондоне. На кадрах, распространенных в интернете, видно, как бывший лидер спокойно прогуливается по улицам британской столицы в сопровождении неизвестной девушки.

В конце мая Порошенко предпринял две неудачные попытки выехать за границу с Украины. Машину бывшего лидера страны не пропускали сотрудники патрульной службы на КПП «Рава-Русская». В партии Порошенко «Европейская солидарность» заявили, что постовые говорили о «поддельном или отмененном распоряжении» парламента на выезд.

В итоге Порошенко удалось покинуть территорию страны. Позже депутат Верховной рады Виктория Сюмар подтвердила его отъезд.

Политолог Александр Асафов в беседе с NEWS.ru сообщил, что никакого преследования экс-президента не ведется, так как он не является приверженцем «левых идей». Выезд Порошенко за территорию страны не стоит воспринимать как побег, добавил эксперт.