Появилось видео горящего финского БТР после точного удара российских войск Военкор Котенок показал видео уничтоженного финского БТР в зоне СВО

Фото: MKFI /Public Domain/wikipedia/commons

Xa-180

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в Telegram-канале видео с горящим бронетранспортером Вооруженных сил Украины Sisa Xa-180 финского производства в зоне проведения специальной военной операции. По словам журналиста, это уже не первый переданный Финляндией БТР, который уничтожили российские войска. Прежде несколько таких боевых машин были ликвидированы в районе Клещеевки на Донецком направлении.

Ранее Котенок показал кадры другой уничтоженной военной техники ВСУ, поставляемой им из-за границы. На фото и видео можно увидеть американскую бронемашину M2A2 Bradley, которую украинские военные бросили в районе Степового на Авдеевском направлении, переданный Польшей танк Т-72М1 и самоходную артиллерийскую установку M109 калибра 155 мм.

Кроме того, в Сети появилось видео уничтожения танка украинской армии в районе Торского выступа. Там подразделения российской группировки «Отважные» отразили атаку ВСУ и ликвидировали технику 63-й бригады противника. Для уничтожения бронемашины применялась противотанковая управляемая ракета. Украинские войска отступили почти сразу после того, как лишились прикрытия.