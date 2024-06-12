Появилось видео драки швейцарского депутата с полицией из-за Стефанчука Швейцарский депутат Аески подрался с полицией из-за визита Стефанчука

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руслан Стефанчук

Швейцарский депутат Томас Аески влез в драку с полицией в здании парламента из-за визита спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, сообщил сам политик в соцсети X. Он объяснил, что правоохранители заблокировали ему вход, так как у украинского гостя в этот момент была фотосессия.

Как можно видеть на видео, я не дал себя остановить. Речь о том, что во время сессии парламентская работа имеет приоритет над зарубежными государственными визитами, — сказал член крупнейшей партии в парламенте страны «Демократический союз центра» (UDC).

На видео заметно, что полицейский не пропустил Аески пройти по лестнице и стал отталкивать. Вскоре в разборку влез второй правоохранитель, они схватили депутат под руки и попытались вывести. В этот момент политик что-то возмущенно кричал стражам порядка.

Ранее стало известно, что президент Аргентины Хавьер Милей принял решение изменить планы и посетить мирную конференцию по Украине в Швейцарии. По информации журналистов, приехать на саммит главу латиноамериканского государства убедил украинский коллега Владимир Зеленский.

Глава Украины попросил Милея присутствовать хотя бы на церемонии открытия конференции. Вместе с президентом Аргентины на мероприятие также отправится министр обороны Луис Петри.