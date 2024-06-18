Появилось видео «бандитской мобилизации» на Украине Политолог Марков опубликовал видео мобилизации на Украине

Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором запечатлена работа сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военных комиссариатов). По его мнению, местные военкомы показывают бандитское поведение.

Так сейчас идет мобилизация на Украине. Военкомы ТЦК ведут себя как бандиты. Это оккупационный режим [президента Украины Владимира] Зеленского должен быть ликвидирован, — подписал ролик Марков.

Кадры были записаны на видеорегистратор в машине местного жителя. Видимо, он собирался выехать на авто по своим делам, но на капот ему «присели» военкомы. Тогда украинец начал медленно выезжать, но это не смутило сотрудников ТЦК, мужчине пришлось ускориться, чтобы сбросить «пассажиров». После этого военкомы обошли машину с правой стороны и одним ударом разбили лобовое стекло авто.

Марков ранее обратил внимание, что Киев приступил к реализации программы по освобождению заключенных для их участия в боевых действиях, но пошел путем, отличным от РФ. Он отметил, что если в России для отправки на СВО отбирали исключительно добровольцев, то на Украине людей амнистируют в одностороннем порядке и тут же забирают по мобилизации. По его словам, добровольцы на Украине давно закончились.

Также сотрудник районного ТЦК во Львове Владимир Гренюх рассказал, что доля граждан Украины, которые приходят по повестке в территориальные центры комплектования, составляет лишь 2%. Он добавил, что поддерживает политику Киева по ужесточению мобилизации в стране.