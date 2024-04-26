Появилось содержание неподписанного мирного договора России и Украины Газета Die Welt опубликовала детали проекта мирного договора между РФ и Украиной

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Власти Украины исключили пункт о пересмотре статуса Крыма и порта Севастополя из гарантий безопасности в проекте соглашения мирного договора с Россией, сообщает газета Die Welt со ссылкой на версию соглашения между Киевом и Москвой от 15 апреля 2022 года. Как утверждают журналисты, договор мог предотвратить боевые действия и проект соглашения до сих пор «кажется выгодным».

Даже спустя более чем два года войны, если оглядываться назад, сделка по-прежнему кажется выгодной, — заявил автор материала.

По сведениям газеты, первым в проекте мирного договора был указан пункт о «постоянном нейтралитете» Украины, который подразумевал отказ Киева от стремления стать частью НАТО. Кроме этого, государство не должно было производить и покупать атомное оружие. Как отметил автор публикации, в пятой статье соглашения стороны конфликта согласовали механизм, напоминающий пункт о коллективной обороне Североатлантического альянса.

В Турции ранее оценили вероятность подписания мирного договора между Россией и Украиной в ближайшее время. По мнению источника агентства ТАСС, шансы мирного завершения конфликта сейчас равны нулю. По его словам, в ходе переговоров, прошедших в мае 2022 года, у сторон были более подходящие обстоятельства.