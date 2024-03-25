Появилось фото разрушенного штаба ГО в Киеве «Херсонский вестник» опубликовал фото уничтоженного в Киеве штаба ГО Украины

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал «Херсонский вестник» опубликовал фотографию, предположительно, уничтоженного в Киеве центра принятия решений СБУ. На снимке показаны последствия удара по зданию на улице Михаила Бойчука, где располагался штаб Гражданской обороны, которое было полностью разрушено. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Судя по опубликованным снимкам, здание разрушено до основания. На снимке, сделанном до предполагаемого удара, показано здание Киевской академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Бойчука. Оно располагается в Киев по адресу улица Михаила Бойчука, дом 32.

Кадры с места также опубликовал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок. По его словам, штаб ГО располагался в левом крыле здания академии искусств.

Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале также заявил, что разрушенное здание в Киеве использовалось штабом ГО Украины. По его словам, информации о потерях личного состава пока нет. Кроме того, он отметил, что пока нет подтверждения данным и об уничтоженных в Жулянах двух установках ЗРК Patriot.

Утром 25 марта Telegram-канал WarGonzo сообщил о ракетном ударе по Киеву. По его данным, в столице Украины прогремело от трех до пяти взрывов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.