Появилось фото мощнейшего пожара после удара на Украине Глава полтавской ОВА Пронин показал последствия удара по заводу в Кременчуге

Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин опубликовал в своем Telegram-канале фото последствий удара по промышленному объекту в Кременчугском районе. На представленных кадрах можно увидеть мощный пожар.

Продолжается ликвидация пожара <...>. Предварительно — две баллистические ракеты, — написал он.

Ранее Пронин сообщил, что промышленный объект на территории Кременчугского района попал под удар. При этом он не уточнил тип предприятия. В то же время Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» утверждает, что речь идет о нефтеперерабатывающем заводе.

Ранее в одиннадцати областях Украины была объявлена воздушная тревога. По данным Telegram-канала «Зеркало недели», взрывы были слышны в Кременчуге и Полтаве, а также в Харькове и Харьковской области.

Кроме того, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о нескольких взрывах в Запорожье, находящемся под контролем украинских войск. По его словам, также были слышны выстрелы. Он утверждает, что на территории города работала система противовоздушной обороны. Рогов добавил, что местные власти сообщили о поражении объекта инфраструктуры.