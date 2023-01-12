Появились снимки Соледара со спутника после четырех месяцев боев

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Бойцы ВС РФ на боевой машине пехоты БМП-3 в зоне спецоперации

В Сети появились спутниковые снимки Соледара до и после четырех месяцев боев, фотографии опубликовала компания Maxar. На снимках после боев видны разрушенные дома и дороги.

В ночь на 11 января российский предприниматель Евгений Пригожин заявлял, что город взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер». Предприниматель уточнял, что город под контроль взяли именно бойцы ЧВК, другие части в штурме не участвовали.

В Минобороны РФ заявили, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей. В ведомстве также сообщили об ударах ВКС по опорным пунктам противника.

Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец на это заявил, что взятие Соледара говорит о том, что стратегическая инициатива переходит к российским войскам. По его словам, оставление Соледара стало большим моральным ударом для украинской армии. Баранец напомнил, что город является ключом к следующему мощному опорному пункту — Артемовску, взятие которого откроет российским войскам путь к Славянску и Краматорску.