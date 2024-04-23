Появились подробности смерти жителя Украины по дороге на военные сборы Украинец умер от эпилептического приступа по дороге в учебную часть в Закарпатье

Фото: МО Украины

На Украине от эпилептического приступа скончался военнообязанный мужчина, которого везли в учебный центр в Закарпатской области, сообщила пресс-служба военкомата региона в Facebook (деятельность в РФ запрещена). При этом утверждается, что ему пытались оказать медицинскую помощь.

В сообщении указывается, что во время транспортировки к месту тренировок мужчина упал и стал биться в приступах эпилепсии. Офицер, сопровождавший мужчину, сначала оказал ему первую помощь, а после на место событий была вызвана бригада скорой помощи. Несмотря на все усилия, спасти его жизнь не удалось.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба с критикой обратился к гражданам страны мужского пола, которые покинули территорию страны, отметив, что они бросили страну, несмотря на боевые действия на ее территории. Он заявил, что сначала он продемонстрировали свое отношение к государству, бросив его в тяжелый момент, а теперь пытаются получить от него помощь через консульства Украины в этих странах. По его словам, такой подход не работает, поскольку на территории государства продолжаются боевые действия.

Заявление Дмитрия Кулебы прозвучало после того, как МИД Украины объявил о приостановке оказания консульских услуг мужчинам призывного возраста, находящимся за границей. Решение вступает в силу с 24 апреля и касается граждан страны мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.