Появились подробности о состоянии Фицо после покушения Словацкое ТВ: премьер-министр Фицо находится в реанимации после покушения

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Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в реанимации после пережитого покушения, сообщают журналисты Словацкого телевидения. Состояние политика удалось стабилизировать, однако оценивается оно как тяжелое.

Фицо госпитализирован в больницу имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица. Известно, что премьеру экстренно провели операцию.

Премьер был ранен в городе Гандлова после заседания правительства 15 мая. Глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток рассказал, что стрелявший в Фицо выступал против отказа от поставок оружия Киеву. По словам министра, стрелок действовал один и участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками.

Политолог Станислав Стремидловский предположил, что напавшего на премьер-министра могли «втемную» использовать иностранные спецслужбы. Он отметил, что такие структуры находят людей с нестабильной психикой для осуществления подобных операций.

Эксперт объяснил, что к исполнителю подсылаются вербовщики. Они постепенно подводят к идее, что во всех проблемах есть некий виновник, с которым нужно разобраться. В качестве этого виновника, уточнил Стремидловский, выставляют того, на кого спецслужбы хотят организовать покушение.