Появились подробности детонации арсенала в Ровенской области Украины Подполье: арсенал сдетонировал в Ровенской области Украины после удара

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В городе Сарны Ровенской области Украины зафиксирована детонация арсенала на территории местной воинской части, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в ночь с 28 на 29 мая прогремело несколько мощных взрывов. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Местные жители зафиксировали два серьезных взрыва ночью. Оба взрыва были с западной стороны части города, где находится 430-й арсенал военной части А-0153. Второй взрыв был с мощной детонацией и сильным выбросом пламени, — пояснил он.

Лебедев уточнил, что Сарны является важным объектом для ВСУ, так как он используется как крупный логистический центр. Известно, что арсенал напрямую связан с железной дорогой, в последнее время туда на регулярной основе осуществлялись поставки вооружений. Также подпольщик отметил, что в городе не раз замечали иностранцев.

Ранее Сергей Лебедев рассказал, что ВС России ликвидировали диверсионную группу Вооруженных сил Украины в Херсонской области. По его словам, бойцы накрыли противников огнем, когда те попытались высадиться на острове Нестрига.

До этого в пророссийской подпольной организации «Дозор» сообщили о попытках украинских спецслужб вербовать жителей Белгородской области. По ее данным, речь идет о гражданах, у которых родственники проживают в Харькове.