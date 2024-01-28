Появились первые результаты выборов президента Финляндии В первом туре выборов президента Финляндии лидирует экс-премьер Александр Стубб

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По результатам подсчета 61,3% голосов в первом туре президентских выборов в Финляндии кандидат на место главы государства Александр Стубб лидирует с результатом 28,3%, сообщили в Министерстве юстиции страны. За ним следует Пекка Хаависто с результатом 25,8%. Третье место занимает спикер парламента Юсси Халла-ахо с 16,1% голосов.

Выборы прошли 28 января. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (21:00 мск), после чего начался подсчет голосов. Досрочное голосование состоялось с 17 по 23 января.

Второй тур выборов запланирован на 11 февраля, если ни один из кандидатов не получит более 50% голосов. Официальные результаты первого тура будут объявлены Минюстом не позднее 30 января, а результаты второго тура — не позднее 14 февраля.

Всего на выборах представлено девять кандидатов, однако основная борьба разворачивается между бывшим премьер-министром Александром Стуббом и бывшим главой МИД Пеккой Хаависто. Президент Финляндии избирается на срок 6 лет. Полномочия действующего президента Саули Ниинистё истекают в феврале, поскольку он занимал этот пост максимально возможные два срока подряд.

Ранее Саули Ниинист заявил, что проживающим в Финляндии россиянам не следует давать двойное гражданство. По его словам, финский паспорт вообще не стоит давать гражданам тех стран, где не признается двойное гражданство для финнов.