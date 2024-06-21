Появились первые фото родителей Кейт Миддлтон после обнаружения у нее рака DM: родители Кейт Миддлтон впервые вышли в свет после обнаружения у нее рака

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кэрол и Майкл Миддлтоны

Кэрол и Майкл Миддлтоны, родители принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, впервые показались на публичном мероприятии после того, как у их дочери диагностировали рак, сообщило издание Daily Mail, опубликовав их фото. Супруги посетили второй день королевских скачек Royal Ascot в хорошем расположении духа.

По данным таблоида, 69-летняя Кэрол надела на мероприятие бледно-голубое платье миди с цветочным узором, жемчужными пуговицами и воротником-галстуком. На голове у нее был широкий голубой ободок с искусственными цветками.

Ее супруг Майкл облачился в черный фрак, серые полосатые брюки и шляпу-цилиндр. Отмечается, что хорошее настроение, с которым пара прибыла на скачки, может свидетельствовать о положительной динамике в здоровье Кейт.

Ранее в Сети появилась версия о том, что Миддлтон может симулировать онкологию. Теория набрала популярность после того, как она вместе с принцем Уильямом посетила ежегодный парад Trooping the Colour. Фотографии улыбающейся Кейт Миддлтон в шляпе и платье, без явных признаков выпадения волос из-за химиотерапии и выглядящей точно так же, как в декабре прошлого года, стали для некоторых людей свидетельством обмана.