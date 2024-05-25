Появились новые сведения о самочувствии Фицо после покушения Дирекция больницы Банска-Бистрица сообщила об улучшении здоровья Фицо

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо чувствует себя лучше после пережитого покушения, сообщила в Facebook (деятельность в РФ запрещена) дирекция больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица. Информацию подтвердили лечащие врачи политика.

Лечащие врачи подтвердили субъективное [ощущение премьера] об улучшении [своего] здоровья, — сказали представители больницы.

По Фицо открыли огонь после выездного заседания правительства в культурном центре города Гандлова 15 мая. Политик подошел к местным жителям, собравшимся у учреждения. Один из них окликнул премьера, а затем открыл огонь. Пули попали в грудь, руку и брюшную полость главы кабмина. Его экстренно госпитализировали и прооперировали. Полиция задержала нападавшего и его супругу.

Президент Словакии Зузана Чапутова решительно осудила «жестокое и безрассудное» нападение на премьер-министра. Она пожелала Фицо «много сил в этот критический момент, чтобы оправиться от атаки».

Бывший премьер страны Ян Чарногурский выразил мнение, что организаторами покушения на премьер-министра Словакии могут быть члены словацкой оппозиции. По его словам, местные оппозиционеры находятся под влиянием Запада.