Появились новые подробности заговора против Зеленского Times: полковник охраны Зеленского приказывал сдаться, если ВС РФ войдут в Киев

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Подозреваемые в покушении на президента Украины Владимира Зеленского полковники госохраны планировали сдаться, если ВС РФ войдут в Киев, сообщает Times. Кроме того, следствие утверждает, что подозреваемые якобы хотели навести российскую ракету на кортеж начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова.

Мы не вооруженные силы, у нас нет конкретной задачи защищать Украину, и мне недостаточно платят, чтобы организовывать здесь Брестскую крепость, — приводит газета слова подозреваемого в госизмене.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что совместно с контрразведкой задержала двух участников заговора против Зеленского. Ими оказались два полковника управления госохраны страны. Данная структура занимается охраной высших должностных лиц и госорганов. По утверждениям СБУ, они работали на ФСБ России.

Украинское издание «Страна.ua» выяснило подробности. По данным журналистов, речь идет о полковнике Андрее Гуке и полковнике Деркаче (имя не названо). Гука задержали в районе Киева Конча-Заспа, где у него собственный дом. При обыске были обнаружены оружие и взрывные устройства а также доказательства его работы с российскими спецслужбами. Второго полковника задержали в Сумской области, куда он выехал на Пасху.