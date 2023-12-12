Появились кадры уничтоженной в зоне СВО украинской БМП-1

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Чингиз Дамбиев в Telegram-канале показал уничтоженную в зоне проведения специальной военной операции украинскую БМП-1. На кадрах запечатлена поврежденная бронемашина. На земле рядом лежит ее оторванная башня.

Накануне военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал видео работы FPV-дронов Вооруженных сил РФ в районе Работино на Запорожском направлении. На опубликованных кадрах видно, как беспилотник засекает позиции украинской армии и наносит точные удары по противнику.

До этого Дамбиев также показал видео с уничтоженной техникой ВСУ на Запорожском направлении. На кадрах запечатлен брошенный танк и автомобиль для перевоза личного состава ВСУ. По словам военкора, видео доказывает, что контрнаступление украинской армии «идет по плану».

Во вторник, 12 декабря, генерал ВСУ Александр Тарнавский заявил, что Вооруженные силы России перешли в масштабное наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях. По его словам, российские силы продвигаются вперед при поддержке авиации и бронетехники. О крупном наступлении ВС РФ по всей протяженности фронта заявлял также и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.