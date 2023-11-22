Появились кадры уничтожения украинского танка российским дроном-камикадзе

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал видео уничтожения украинского танка российским дроном-камикадзе. Как отмечается, танки являются приоритетной целью на поле боя. На кадрах видно, как барражирующий боеприпас поражает технику, которая загорается после прилета.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России отбили атаки украинской армии на Запорожском направлении. ВСУ пытались малыми группами напасть на российские позиции на рубеже Работино — Вербовое. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, на Краснолиманском направлении раненый российский офицер подбил украинский танк. Противник пытался прорваться к оборонительной линии российской армии около города Кременная в Луганской Народной Республике.

Также стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в Донецкой Народной Республике. Это произошло в районе населенного пункта Воздвиженка. Помимо истребителя удалось уничтожить 45 дронов, склад авиационных средств поражения и зенитный ракетный комплекс С-300. Нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 127 районах.